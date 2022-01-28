Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл третий сет у представителя Греции Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Медведев взял верх в первом сете (7:6), затем уступил во втором – 4:6, и выиграл третий – 6:4.

Даниил во втором отрезке матча остался недоволен действиями судьи. Рефери не замечал подсказок отца Циципаса. Медведев накричал на судью. Рефери предпочел игнорировать теннисиста.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлом году он выиграл финал турнира у Даниила Медведева. Джокович не смог принять участия в турнире в 2022 году из-за проблем с документами о вакцинации от коронавируса.