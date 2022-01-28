Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл полуфинальный матч открытого чемпионата Австралии у представителя Греции Стефаноса Циципаса.

В первом сете сильнее был Медведев – 6:7, во втором верх взял Циципас – 6:4, в третьем отрезке матча Даниил снова вернул себе преимущество – 4:6. Четвертый сет Медведев выиграл со счетом 1:6.

Стефанос Циципас совершил одну двойную ошибки, реализовал два из четырех брейк-пойнтов и совершил пять эйсов.

Даниил Медведев допустил четыре двойные ошибки, реализовал три из одиннадцати брейк-пойнтов и совершил тринадцать эйсов.

В финале Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является сербский теннисист Новак Джокович.