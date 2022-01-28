Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинение в отношении двух мужчин по делу об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева, оно будет направлено в суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Злоумышленники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктам «Г» и «Д» части 2 статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

По данным ведомства, 21 декабря 2021 года в Весковском переулке двое пьяных мужчин избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. нанеся ему множественные удары по телу и голове.

Прокурор отказался прекращать уголовное дело в связи с примирением сторон. В ближайшее время дело будет направлено в Тверской районный суд Москвы. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

После инцидента Соловьев был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, через неделю фигуриста выписали из больницы.

Соловьёв в паре с Екатериной Бобровой завоевал золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командном турнире, стал чемпионом Европы и четырёхкратным чемпионом Росии в танцах на льду. После сезона-2017/18 спортсмен завершил карьеру.

Текст — Дарья Гаврилова