Российская фигуристка Мария Гордеева прыгнула четверной сальхов и каскад из четверного и тройного тулупов на первенстве Москвы.

12-летняя Гордеева тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова.

Спортсменка исполнила прыжки вне программ, а в рамках соревнований по элементам.

Мария Гордеева, видео — IG team_davydov_cska pic.twitter.com/Z0cWKfV3tk — Великий Твитсби (@greattvetor) January 28, 2022

Первенство Москвы по фигурному катанию проходит с 25 по 28 января. Гордеева стала лучшей в соревнованиях по элементам. По итогам короткой программы спортсменка занимает 13-е место.

Текст — Дарья Гаврилова