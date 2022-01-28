Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями о финала Открытого чемпионата Австралии против Рафаэля Надаля.

«Снова буду играть с одним из величайших – и опять играть с кем-то, кто борется за 21-й «Шлем». Наверное, в прошлый раз Рафа смотрел по телевизору – и не знаю, за кого болел. А в этот раз Новак будет смотреть«, – заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport.

Даниил добавил, что финалы турниров «Большого шлема» – это особенные матчи для него. Он не забудет матч с Надалем на US Open. Это был первый финал для россиянина. Теннисисты играли около пяти часов.

Медведев заявил, что он готов в финале. Ему нужно показать свой максимум, чтобы обыграть Рафаэля Надаля.