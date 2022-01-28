Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал инцидент, произошедший в концовке второго сета полуфинального матча Australian Open против представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Напомним, Медведев накричал на судью за то, что тот не сделала замечание отцу соперника, подсказывающему Циципасу во время матча.

«Я часто проигрывал из-за этого, потому что терял концентрацию. Как только я это сделал, сразу понял – это была серьезная ошибка. Я рад, что смог снова собраться«, – заявил Медведев в послематчевом интервью.

Медведев обыграл Циципаса со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, где сразится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч пройдет 30 января.