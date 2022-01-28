Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов и биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова вылетят в Пекин сегодня, 28 января. Им предоставили все необходимые разрешения для въезда в Китай. Об этом сообщает телеграм-канал СБР.

Напомним, все трое должны были вылететь в Пекин с основной командой 26 января, но тренера и спортсменок не пустили на рейс из-за проблем с QR-кодом для допуска на борт самолета. Шашилова, Казакевич и Васнецову отвезли обратно на базу в Новогорск, где они решали проблемы с документами.

С такой же проблемой столкнулся массажист команды Роман Никитин, но он решил ее раньше. На данный момент специалист находится с командой в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.