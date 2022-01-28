Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал инцидент, который произошел во время полуфинального матча на Открытом чемпионате Австралии между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

Напомним, Медведев выразил недовольство тем фактом, что Циципасу постоянно подсказывал отец с трибуны. Это запрещено правилами. Даниил обратил на это внимание судьи, а затем накричал на него.

Тарпищев заявил, что Медведев смог справиться с психологическим напряжением во время матча.

«У любого игрока наступает пик психологического напряжения. Решение вопросов, связанных с замечанием Циципаса сработало у Дани вот таким образом. Это надо уметь проскакивать. У Дани есть психолог«, – цитирует Тарпищева «Спорт-экспресс».

В финальном матче Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится в воскресенье, 30 января.