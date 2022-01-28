Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что испытал стыд после отъезда из команды на родину в Минск после разгрома от «Зенита» (0:4) в июне 2020 года.

Гончаренко рассказал, что после отъезда понял, что совершил глупость. Его поддержал генеральный директор ЦСКА. Он попросил его остыть, а потом переходить к диалогу.

«Ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся футболисты. до этого отъезда у меня был лучше контакт с игроками ЦСКА, чем после него. Было что-то незримое«, – заявил Гончаренко в «Коммент.Шоу».

Белорусский специалист работал с ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года. 22 июня 2020 года Гончаренко уехал в Белоруссию после крупного поражения от «Зенита». Он вернулся обратно через неделю.

На данный момент специалист не работает ни в одной команде. Он недавно расторг контракт с «Краснодаром».