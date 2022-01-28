Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал второй и итоговый тест на коронавирус в Пекине (Китай) на Олимпийских играх. Специалист получил отрицательный результат.

О ситуации с наставником сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Первый положительный тест Башкиров сдал после прибытия в Пекин. Его поместили в карантин до получения следующих результатов. Ожидается, что теперь он сможет присоединиться к команде и начать работу с группой спортсменов.

Ранее стало известно о еще одном положительном тесте на ковид в тренерском штабе сборной по биатлону. Заболевание подтвердилось у руководителя сервис-бригады Александра Печёрского. Он не полетит в Пекин и начнет контролировать процессы удаленно.

Напомним, что первые российские спортсмены прилетели в Пекин накануне, 27 января.