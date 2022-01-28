Неделя до старта зимних Олимпийских игр в Пекине. Главная проблема — коронавирус. И если раньше спортсмены могли выйти на самый заветный старт в жизни с любыми недомоганиями, будь то обычная головная боль или куда хуже — перелом, то теперь велик риск не доехать до Пекина даже при хорошем самочувствии. Антиковидные правила в Пекине гораздо строже, чем на прошедшей летом Олимпиаде в Токио. Официальный плейбук Игр от МОК содержит 69 страниц — и большую часть занимают правила, связанные с COVID-19. Состав сборной России уже претерпел довольно сильные изменения в связи с пандемией. В олимпийской сборной выявлено более 10 случаев заболеваний у спортсменов и тренеров.

Михаил Коляда (фигурное катание)

Олимпийский комитет России опубликовал заявку из 212 олимпийцев, которые точно поедут на Игры в Пекине. И тут же, как гром среди ясного неба, пролетела новость о том, что сборная России по фигурному катанию не взяла лидера команды, серебряного призера Пхенчхана-2018, вице-чемпиона России, единственного российского участника финала «Гран-при» и лучшего одиночника по сумме последних десяти лет, Михаила Коляду. Он сдал положительный тест перед вылетом на тренировочный сбор в Красноярск. Вместо него был заявлен Евгений Семененко, который на прошедшем в Таллине чемпионате Европы занял пятое место.

Егор Базин (фигурное катание)

Уже в Красноярске коронавирус был выявлен у танцора Егора Базина. В паре с Елизаветой Худайбердиевой он находился в числе запасных. У тренера дуэта Дениса Самохина также положительный тест.

Егор Челошкин (фигурное катание)

На тренировочном сборе перед Олимпиадой еще один случай заражения у специалиста по фигурному катанию — заложником ситуации стал тренер по ОФП группы Мишина Егор Челошкин.

Никита Трегубов (скелетон)

25 января главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан сообщил о положительном тесте у лидера российских скелетонистов, серебряного призера Пхенхчана-2018, Никиты Трегубова. Сейчас он на карантине в Сочи. Команда должна отправиться на игры 31 января. Чабан заявил, что за 96 часов до вылета будут сдаваться тесты для оргкомитета игр, и в Пекин отправятся те, у кого будут отрицательные результаты. У скелетонистов запасным является Евгений Рукосуев.

Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко (бобслей)

У двух бобслеистов сборной также проблемы с тестами в Сочи — коронавирус обнаружили у Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко. Спортсмены выступают в одном экипаже.

Артем Анисимов (хоккей)

Нападающий сборной России по хоккею Артем Анисимов, игрок ярославского «Локомотива», заразился COVID-19 и был переведен в число запасных. Его место занял нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачев. На днях менеджер национальной команды Илья Ковальчук заявил, что Артем Анисимов все же получил отрицательный результат теста, провел положенное время на карантине в Новогорске и в четверг присоединился к команде.

Сергей Башкиров (биатлон)

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров, прилетевший в Китай, сдал первый положительный тест на коронавирус. Результаты второго теста должны прийти сегодня.

Александр Печерский (биатлон)

Руководитель сервис-группы биатлонистов Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и не полетит на Олимпиаду. В Пекин отправится Дмитрий Блинов, который был в резерве сервис-бригады.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего в соревнованиях примут участие около четырёх тысяч спортсменов. Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах.

БОНУС

Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Михаил Шашилов и Роман Никитин (биатлон)

Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин не смогли вылететь с командой в Пекин — у них не оказалось действующих QR-кодов: «Первоначально предполагалось, что все трое вылетят в столицу зимних Олимпийских игр-2022 одним рейсом со всей командой 26 января, но их вылет пришлось отложить, поскольку олимпийская электронная система контроля при регистрации в аэропорту не выдала им нужный QR-код. Со схожей проблемой в тот же день столкнулся массажист сборной России по биатлону Роман Никитин, ее удалось решить еще в четверг. В настоящее время Никитин уже находится в Пекине», — говорится в сообщении СБР. Однако команда все же получила все необходимые разрешения для въезда в Китай и в пятницу вечером вылетят в Пекин.

Текст — Дарья Гордеева