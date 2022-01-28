Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что пожалел об оскорбительных словах, которые произнес в адрес судьи во время полуфинального матча Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.

Ранее вторая ракетка мира поделилась первыми впечатлениями после игры.

Россиянин был недоволен подсказками отца Циципаса и тем, что судья на это не обращал внимание.

«Я всё время жалею об этом, потому что не считаю это хорошим поведением. Знаю, что этот судья… Знаю, что все судьи стараются делать свою работу. Но, да, когда ты там, в игре, мы не бьёмся на кулаках, но теннис — это битва. Это поединок один на один с соперником», – сказал Медведев на послематчевой конференции.

Игрок отметил, что продолжает работать над собой. По его словам, сегодня он потерял контроль над собой.

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.