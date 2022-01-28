Экс-главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал увольнение из структуры команды своего бывшего ассистента Руслана Зубика. Отмечается, что это могло спровоцировать уход самого белорусского наставника.

Гончаренко не смог однозначно ответить на этот вопрос, но показал связь событий.

«Повлияло ли увольнение Зубика на мои отношения с «Краснодаром»? Мне сложно сказать. Но людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Роман Юрьевич Бабаев вызывает и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам», – заявил тренер в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Гончаренко покинул клуб 5 января, руководство отправило его в отставку.