Бывшая российская фигуристка, выступающая за сборную Польши, Екатерина Куракова высказалась о тренировках под руководством канадского тренера Брайана Орсера и взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Спортсменка тренировалась в Северной Америке с 2018 года до конца сезона 2020/21. Она отметила, что у нее с Орсером был невероятный контакт, но занятия усложнили коронавирусные ограничения.

В этот же период с канадцем сотрудничала россиянка Евгения Медведева.

«Женя мне очень нравится, как человек, и я восхищаюсь Женей-спортсменкой. Когда спрашивают, кто самый-самый трудяга и на кого надо равняться, у меня в уме сразу возникает Женя. У нее сильный характер», – приводит слова Кураковой Матч ТВ.

Напомним, на прошедшем чемпионате Европы спортсменка заняла пятое место и отобралась на Олимпийские Игры в Пекин.