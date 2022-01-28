Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о самой необычной предсезонной подготовке. По его словам, такие тренировочные сборы проходили у него под Санкт-Петербургом.

Он отметил, что тогда команда занималась без мяча и футбольного поля.

«Зимой, когда я играл во второй лиге, в Карелии, у нас были сборы в Ленобласти, не помню, где именно. Конечно, они сильно отличались от нынешних. Бегали кроссы по снегу, тренировались в зале — даже не на искусственном покрытии, а на деревянном полу», – цитирует Кузяева пресс-служба «Зенита».

В это время футболист выступал за «Карелию», а его клуб базировался в Санкт-Петербурге.

Напомним, Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.