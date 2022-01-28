Защитник «Спартака» Леон Классен травмировался в первом матче за московскую команду на сборах. Игрок не смог завершить первый тайм против «Слована» в Дубае.

Товарищеская встреча продолжается, к 65-й минуте красно-белые ведут со счетом 2:1.

Голами к этой минуте отличились полузащитники Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев.

Классен получил повреждение на 30-й минуте матча, на замену вышел Николай Рассказов.

«Спартак» подписал игрока молодежной сборной России перед Новым годом в это зимнее трансферное окно. Футболист имеет немецкое происхождение, но выступает за отечественную национальную команду. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, сборы «Спартака» проходят на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.