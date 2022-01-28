Российская биатлонистка Наталья Гербулова заняла восьмое место в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия). Она допустила один промах и уступила 40 секунд победительнице.

Победительницей стала норвежка Рагнхильд Фемстейнвик, завершившая дистанцию без ошибок на огневых рубежах. Менее четырех секунд ей проиграла представительница Германии Франциска Хильдебранд. Третьей стала ее соотечественница Янина Хеттих.

Россиянка Евгения Буртасова проиграла более 1 минуты и 8 секунд с двумя промахами и финишировала 19-й. Лариса Куклина стала 21-й, Анастасия Шевченко – 27-й, Анастасия Гореева – 35-й, Виктория Сливко – 46-й.

Напомним, Шевченко и Буртасова являются запасными на Олимпийские Игры в Пекине-2022.