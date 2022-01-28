Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как отнесся к отрицательному тесту на коронавирус тренера мужской сборной Сергея Башкирова.

После прилета в Пекин наставник сдал положительный ковид-тест, затем получил отрицательное подтверждение.

«Первая хорошая новость! Я вообще за то, чтобы отменить эти тесты. Надо дать пробежать всем, кто приехал на Олимпийские игры. Это будет, по крайней мере, спортивный принцип. Пусть выступают, вообще тесты не брать», – приводит слова Драчева Матч ТВ.

Специалист отметил, что таким образом можно отстранить лидеров и выиграть Олимпийские игры.

Первые гонки биатлонистов стартуют 5 февраля. Спортсмены начнут соревноваться в смешанной эстафете.