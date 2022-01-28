Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фотографией с побережья Атлантического океана. Подписчики не оценили ее вкус и раскритиковали позу знаменитости.

Снимок из отпуска появился на ее странице в Instagram. Известно, что она отдыхает в Кейптауне (ЮАР).

Публикация набрала более 240 тысяч лайков и негативные высказывания фанатов. На фотографии Бузова позировала на фоне океана в черном купальнике, прогнувшись в спине.

«Лучше без откляченной пятой точки», «У вас болит живот?», «Последняя попытка выйти замуж», «Зачем так выпячивать?», «Как можно такой дурацкий ракурс выбрать для фото», «Неприлично к зрителям задом стоять», «Ну как можно такое выставить», — такие замечания оставили под постом подписчики.

Напомним, Бузова принимала участие в шоу «Ледниковый период» в 2020 году в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.