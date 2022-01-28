Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, являющийся организатором двух профессиональных теннисных турниров в Санкт-Петербурге, поделился впечатлениями от игры второй ракетки мира Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.

В 1/2 соревнований в Мельбурне россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса. Игра отметилась репликой Медведева в адрес судьи. Он пожаловался ему на подсказки отца соперника.

«За выход в финал сошлись два очень сильных теннисиста, которые ревностно друг к другу относятся. Причем у них давно это соперничество. Две разных тактики столкнулись. И я рад, что тактика Медведева принесла ему успех», – цитирует Александра Медведева РБ Спорт.

Руководитель петербургской команды отметил, что причины резкого поведения Даниила были абсолютно справедливыми. По его словам, судья игнорировал неоднократные вмешательства отца Циципаса в ход матча.

Александр Медведев занимается организацией St.Petersburg Open и St.Petersburg Ladies Trophy.