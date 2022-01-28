Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о завершении своей профессиональной карьеры. О решении спортсменка объявила сегодня, 28 января.

Она сообщила, что прекратит выступления после Гонки звезд в Москве. Мероприятие проходит в эти часы в столице, информирует Sport24.

В забегах также принимают участие Антон Шипулин, Александр Легков, Николай Круглов и Анна Богалий.

Подчуфарова завершает карьеру в звании мастера спорта международного класса. За время своих выступлений она стала чемпионкой мира среди юниоров 2013 в гонке преследования и бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете в Хохфильцене.

Напомним, спортсменка пыталась перейти в сборную Словении, но не смогла получить гражданство.