Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал в турнира «Большого шлема» в четвертый раз в карьере. 30 января он проведет итоговый матч на Открытом чемпионате Австралии против испанца Рафаэля Надаля.

Соперники четыре раза проводили очные встречи, Медведев был сильнее только в одной из них.

Их первый матч состоялся на Coupe Rogers в канадском Монреале в августе 2019 года, в финале победил Надаль. Еще две его победы случились в финале US Open-2019 и на групповом этапе Nitto ATP Finals-2019 в Лондоне.

Единственный триумф Медведева состоялся спустя год на том же турнире в Великобритании. Они с Надалем сошлись в полуфинале, который завершился со счетом 3-6 7-6(4) 6-3 в пользу россиянина.

В прошлом году Медведев выиграл Открытый чемпионат США, а испанец в это время восстанавливался после травмы. Он вернулся на корт только в декабре на выставочном турнире в ОАЭ.