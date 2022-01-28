Московский «Спартак» не смог обыграть словацкий «Слован» в товарищеском матче на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Встреча стала дебютом для итальянского тренера Паоло Ваноли. Он сменил на посту португальца Руя Виторию в декабре 2021 года.

Голы за красно-белых забили полузащитники Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев. В матче травму получил новичок команды Леон Классен. Футболист немецкого происхождения с российским гражданством покинул поле после 30 минут игры. Соперники смогли отыграться с результата 0:2 во втором тайме.

Напомним, 19-й тур РПЛ стартует 26-27 февраля после зимней паузы в чемпионате. «Спартак» проводит сборы команды на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.