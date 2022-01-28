Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский поделился впечатлениями о стрельбищах олимпийского стадиона в Китае и описал ветровую обстановку.

Спортсмены, прилетевшие первым рейсом в Пекин, сегодня, 28 января, вышли на первую тренировку. Известно, что группы не работали на огневых рубежах из-за погодных условий.

«Нужно смотреть, как будет меняться ветер. Даже если он будет сильным, но постоянным, в этом нет ничего страшного, спортсмены сделают поправки и все. А вот если ветер будет порывами переменного направления, то это уже сложнее», – приводит слова Загурского Матч ТВ.

Соревнования по биатлону пройдут в горном кластере Чжанцзякоу. Трассы находятся в 180 километрах от китайской столицы.