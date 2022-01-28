Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано близок к возвращению во Францию. Игрок может продолжить карьеру в клубе-аутсайдере Лиги 1.

По информации Foot Mercato со ссылкой на L’Est Eclair, Камано скоро отправится в аренду в «Труа». Источник утверждает, что команды ведут переговоры по этому поводу.

Нападающий пропускает значительную часть подготовки к возобновлению сезона из-за травмы, отмечает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. По его словам, речь может идти не только об аренде, но и полном выкупе, либо о миксе этих функций.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Камано принял участие в 13 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Представитель Гвинеи присоединился к железнодорожникам в 2020 году.