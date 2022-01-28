Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер прокомментировал выявление коронавируса в преддверии Игр-2022 в Пекине. Норвежец стал четвертым представителем команды с положительным тестом.

Спортсмен написал обращение к болельщикам в социальной сети и опубликовал две фотографии. На первой он был на карантине в отеле, второй оказался коллаж с Олимпиады-2018 в Южной Корее.

«Очень тяжелая новость вчера. Но я падал и поднимался в прошлом, и я сделаю это снова.

Большое спасибо за все приятные сообщения. Я вернусь!» – написал Крюгер на странице в Instagram.

Норвежец сдал положительный тест накануне, 27 января. Пока он находится на сборе олимпийской команды а горной части Италии.