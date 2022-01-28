Певица Марина Хлебникова обратилась к юристам после появления в сети видео с ней после трагического пожара. Она собирается подать иск в суд на журналистов, проникших в ее жилье.

Видео со скрытой камеры было опубликовано в Telegram-канале издания «Известия» сегодня, 28 января. Работники СМИ представились сотрудниками ЖЭКа и заверили певицу в том, что пришли оценить ущерб от пожара.

Огонь разгорелся в квартире Хлебниковой в ноябре прошедшего года. Жилье требовало капитального ремонта, а она сама оказалась в одной из московских больниц. Врачи диагностировали множественные ожоги и сперва называли ее состояние тяжелым.

Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи и еще несколько хирургических вмешательств. Певица вернулась в социальные сети только спустя полтора месяца после происшествия.