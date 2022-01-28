Экс-тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, как узнал об увольнении из команды во время новогодних праздников. По словам наставника, он не получал личных сообщений с предупреждениями.

Об отставке специалиста стало известно 5 января из официального заявления пресс-службы.

«Я не вижу, за что мне тут должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал. Номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон», – заявил Гончаренко в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Гончаренко добавил, что всю информацию получил на сайте в тот же день.

Ранее он прокомментировал отставку своего ассистента, которая считается причиной его будущего ухода.