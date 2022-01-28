Российский биатлонист Матвей Елисеев подтвердил, что планирует вернуться к профессиональным стартам не раньше чемпионата страны в этом году. Спортсмен взял паузу для восстановления здоровья.

Елисеев сообщал о приостановке карьеры перед Рождественской гонкой в немецком Рупольдинге. Там он занял второе место в паре с Евгенией Буртасовой.

Сегодня спортсмен участвовал в Гонке звезд в Москве и стал победителем вместе с Раисой Шаруевой.

«Я полностью настроен вернуться и хочу выступить на чемпионате России, но в последнее время восстановление замедлилось, и я не уверен, что попаду», – цитирует Елисеева Матч ТВ.

Спортсмен добавил, что ему будет непросто смотреть Олимпийские игры, потому что хотелось самому там выступать.

Напомним, Елисеев выбыл из состава основной команды после первого этапа Кубка мира в текущем сезоне.