Российская лыжница Анна Суркова (Нечаевская) рассказала о рождении первого ребенка. Она стала мамой сегодня, 28 января. Одной из первых в социальной сети ее поздравила Наталья Непрева, экс-напарница по команде.

Бывшая спортсменка поделилась радостным событием на своей странице в Instagram.

«28.01.2022. Как же я счастлива подарить тебе сына. Рождение маленького человечка, которого с нетерпением ждёшь, — самое чудесное мгновение в этой жизни. P.S: Самые искренние и неподдельные эмоции. Никита, люблю тебя», — написала лыжница.

«Анна и Никита, поздравляю!», — прокомментировала пост Наталья Непряева.

Спортсменки вместе завоевали медали на Олимпиаде-2018 в Южной Корее и чемпионате мира-2019 в Австрии.