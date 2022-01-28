Колумбийский велогонщик, представляющий команду Ineos Grenadiers, Эган Берналь опубликовал первое фото из больницы после серьезной аварии. Спортсмен перенес несколько операций и начал длительную реабилитацию.

На снимке появился сам Берналь, лежащий на кровати и окруженный проводами.

«Был 95-процентный шанс, что у меня будет паралич нижних конечностей, и я чуть не лишился жизни, занимаясь своим любимым делом. Я хочу поблагодарить Бога, клинику Universidad de La Sabana, всех ее специалистов, мою семью, девушку и всех вас за ваши пожелания», – так подписана его последняя публикация в Instagram.

Берналь уже перенес операции на бедре, надколеннике и на грудном отделе позвоночника. Авария произошла в понедельник, 24 января.