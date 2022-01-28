Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как настраивается на финальную игру на Открытом чемпионате Австралии против испанца Рафаэля Надаля и как оценивает психологическое состояние соперника.

Игра запланирована на 30 января на 11:30 по московскому времени.

«Мы все знаем жизненную философию Рафы. Не знаю, можно ли его так называть, но он будто бы идеальный человек. Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он все время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал», – цитирует Медведева Твиттер-аккаунт @Musab_Abid.

Россиянин отметил, что сложно себя контролировать так же. Он назвал своего будущего соперника невероятным человеком.

В очных встречах Медведев только однажды побеждал испанца.