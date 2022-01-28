Российский полузащитник «Монако» Александр Головин близок к возвращению на поле в кубковом матче против «Ланса». Игрок еще не появлялся в составе в этом году.

Игра запланирована на воскресенье, 30 января. «Монако» выступит в 1/8 финала Кубка Франции в 23:00 по московскому времени.

«Будет в заявке на игру. Вероятно, выйдет на замену», — сообщает издание Чемпионат, цитируя источник.

22 января Головин начал тренировки в общей группе. Спортсмен продолжал восстановление после дискомфортных ощущений в мышцах ног.

Россиянин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне российский полузащитник сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал пять голевых передач.