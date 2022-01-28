Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дал комментарий после возращения на родину и сдачи очередного теста на коронавирус. Он получил отрицательный результат, но отметил, что все еще строго следит за безопасностью.

Лидер норвежской команды вернулся со сборов в Италии на частном самолете.

«Сейчас в повседневной жизни нет недостатка в азарте и риске. В то же время пока рано думать, что опасность миновала. Тесты нужно сдавать каждый день, и скрестить пальцы, чтобы всё было хорошо. Никаких гарантий нет», — приводит слова Клебо VG.

Он добавил, что сочувствует членам сборной, получившим положительный результат. Среди них — тренер Арильд Монсен, спортсмены Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг и Симен Хегстад Крюгер.

Олимпийские Игры начинаются 4 февраля, первые старты пройдут на день позже.