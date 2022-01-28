Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала видео одной из недавних тренировок накануне вылета в Пекин на Олимпийские Игры-2022. Последний сбор команды проходит в горах в Италии.

Известно, что спортсменка проводила тренировку с другой лыжницей сборной Анастасией Рыгалиной. Вылет команды из Милана запланирован на 29 января.

«1800 м, соревновательный пульс, ветер под 20 м/с и перемороженный снег. Последние тренировки перед вылетом получаются весьма приближёнными по условиям к Олимпийским играм – 2022 в Пекине, судя по тому, что мы слышим», — написала Степанова на своей странице в Instagram.

Соревнования лыжников на Олимпийских играх стартуют 5 февраля женским скиатлоном. Турнир продлится до 20-го числа.