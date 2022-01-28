На чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере сегодня, 29 января, пройдет мужская гонка преследования на 12,5 километров.

Гонка стартует в 12:30 по московскому времени.

Первым на дистанцию выйдет лидер по итогам спринта, норвежец Эрленн Бьёнтегор. С отставанием в 21 секунду появится россиянин Никита Поршнев. Третьим стартует немец Лукас Фрацшер, он будет проигрывать 23 секунды. Одновременно с ним побежит Петр Пащенко.

Сборную России также представят Александр Поварницын (+1.07), Ильназ Мухамедзянов (+1.16), Василий Томшин (+1.19) и Михаил Первушин (+2.39).

Антон Бабиков не принимает участие в гонке преследования, так как пропустил спринт. Он и Александр Поварницын являются запасными в олимпийской команде на Игры-2022 в Китае.