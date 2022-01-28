Нападающий «Фиорентины» и сборной Сербии Душан Влахович продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». Клуб заявил о переходе 22-летнего форварда сегодня, 28 января.

В команде он был главным конкурентом по позиции российского игрока игрока Александра Кокорина.

Известно, что контракт серба с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Он присоединился к «Фиорентине» в июле 2018 года. За это время он провел 108 матчей, забил 49 голов, отдал восемь результативных передач. В национальной команде Влахович сыграл в 14 матчах, забил семь мячей и отличился тремя ассистами.

Кокорин в последний раз выходил на поле в официальном матче 10 января против «Торино». Он отыграл 18 минут, а команда проиграла со счетом 0:4.