Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира в феврале. Он сможет опередить действующего лидера Новака Джоковича в случае победы над испанцем Рафаэлем Надалем в финале Australian Open.

К моменту возможного изменения в списке серб будет сохранять первенство 107 недель подряд.

Джокович пропускает турнир «Большого шлема» в Мельбурне из-за проблем с визой. Его депортировали по решению местного суда перед стартом соревнований. Он анонсировал свое возвращение на корт в Дубае, соревнования завершатся только 26 февраля. До этого он не сможет набрать очков, но потеряет 2000 баллов за прошлогодний Australian Open.

Медведев упустит очки за командный ATP Cup, но наберет нужный рейтинг, одержав победу над пятой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Матч состоится 30 января, начало запланировано на 11:30 по московскому времени.