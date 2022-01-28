Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не появился на утренней предматчевой тренировке команды. Встреча запланирована на ночь с 28 на 29 января по московскому времени.

Об отсутствии нападающего сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в Твиттере.

Известно, что тренировка не является обязательной. На льду также не оказалось форварда Никласа Бекстрёма и защитника Джона Карлсона.

Накануне, 27 января, Овечкин побил очередной рекорд по количеству матчей в НХЛ. В его активе – 1241 матч.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 44 встречах, забил 29 голов и отдал 29 результативных передач.

«Вашингтон» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции с 55 очками.