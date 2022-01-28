Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нэтан Чен стал главным героем совместного анонса фильма «Мир Юрского периода 3» и Олимпийских Игр-2022. Американец появился на импровизированном льду в окружении динозавров.

Соревнования фигуристов в Китае стартуют 5 февраля. Программу открывает командный турнир.

Спортсмен поделился оригинальным видео в социальной сети в преддверии начала мероприятий.

«Приготовьтесь к захватывающим моментам. И я говорю не только о фигурном катании», – написал Чен на странице в Instagram.

На Олимпийских Играх-2018 в Южной Корее американец взял командную бронзу.

Премьера фильма «Мир Юрского периода 3» состоится в России и США только в июне 2022 года.