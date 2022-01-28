Главный тренер «Ференцвароша» и экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился подробностями своего заболевания коронавирусом.

Специалист возглавил иностранный клуб в декабре 2021 года.

«Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января. Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно», – приводит слова Черчесова Чемпионат.

Он отметил, что смог присутствовать на игре против «Академии Пушкаша», так как сдал отрицательный тест.

Напомним, его подопечные уступили в выездной встрече со счетом 0:1. Пока «Ференцварош» лидирует в таблице венгерского чемпионата.