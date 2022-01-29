В немецком Арбере на чемпионате Европы по биатлону состоится женская гонка преследования. Старт пройдет сегодня, 29 января, и начнется в 15:30 по московскому времени.

Спортсменки выйдут на 10-километровую дистанцию и преодолеют четыре огневых рубежа.

Под первым номером стартует норвежка Фемстейневик Рагнхильд, она победила в спринтерской гонке.

Россиянки появятся на трассе после начала дистанции у Натальи Гербуловой. По итогам спринта она стала восьмой и проиграла 40 секунд. Евгения Буртасова побежит под 19-м номером (+1.08), Лариса Куклина – под 21-м (+1.11), Анастасия Шевченко – под 27-м (+1.31), Анастасия Гореева – под 35-м (+1.52) и Виктория Сливко – под 46-м (+2.18).

Буртасова и Шевченко попали в олимпийскую команду-2022 в качестве запасных участников. Они смогут поехать в Китай только в случае замены по здоровью.