Новый нападающий «Ювентуса» Душан Влахович начнет выступление за команду под номером португальского форварда Криштиану Роналду. Именно он последним играл под цифрой «7» в туринском коллективе.

О трансфере серба стало известно сегодня, 28 января. Он перешел туда из «Фиорентины», где составлял конкуренцию россиянину Александру Кокорину.

Номер Влаховича в «Ювентусе» анонсировал итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере. В публикацию он добавил фото серба с формой в руках.

Контракт нападающего с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Его предыдущее соглашение было расторгнуто досрочно.

Роналду выступал за туринцев с 2018 по 2021 год, сейчас он играет за «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника.