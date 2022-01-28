Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open, в итоговом матче он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Биатлонист Никита Поршнев взял серебро в спринте на чемпионате Европы в Германии. Самые интересные новости спорта за 28 января – в традиционном дайджесте NVsport.
Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Он сыграет с Надалем
Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл полуфинальный матч открытого чемпионата Австралии у представителя Греции Стефаноса Циципаса.
Медведев прокомментировал оскорбления в адрес судьи в 1/2 финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что пожалел об оскорбительных словах, которые произнес в адрес судьи во время полуфинального матча Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.
Поршнев стал вторым в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Гонку выиграл норвежский биатлонист Ховард Богетвейт. Вторым стал россиянин Никита Поршнев. Он отстрелял без промахов и уступил победителю 20,6 секунды.
Тренер биатлонистов Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус
Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал второй и итоговый тест на коронавирус в Пекине (Китай) на Олимпийских играх. Специалист получил отрицательный результат.
Овечкин назван главным претендентом на «Харт Трофи»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с большим отрывом возглавил список претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.
Чемпион «Тур де Франс» Берналь показал первое фото после аварии в Колумбии
Колумбийский велогонщик, представляющий команду Ineos Grenadiers, Эган Берналь опубликовал первое фото из больницы после серьезной аварии. Спортсмен перенес несколько операций и начал длительную реабилитацию.
Буллит Свечникова решил исхода матча между «Каролиной» и «Оттавой»
В Оттаве состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттавой Сенаторз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в матче одержали гости в серии послематчевых буллитов (3:2).
Артемий Панарин побил рекорд Павла Буре по голевым передачам в НХЛ
В Коламбусе (США) прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счетом 5:3.
Комментарии Развернуть