В Питтсбурге (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В нем «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу во встрече одержали гости по буллитам со счетом 3:2.

Первую шайбу забросил канадский форвард «Детройта» Дживани Смит на 19-й минуте матча.

На 26-й минуте Джейк Гюнцель сравнял счет.

На 37-й минуте Филип Задина вывел свою команду вперед.

Через 4 минуты Гюнцель оформил дубль, переведя игру в овертайм. В дополнительное время выявить сильнейшего не удалось, а решающий буллит реализовал Лукас Рэймонд.

Российский форвард Евгений Малкин сделал одну голевую передачу в матче. Владислав Наместников не смог набрать очков.

«Питтсбург» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Дейтройт» занимает девятую строчку рейтинга.