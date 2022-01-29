В Нью-Йорке состоялась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ней «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в матче одержали гости со счетом 3:2.

Первую шайбу в матче забросил Баркли Гудроу из «Рейнджерс» на 9-й минуте. Через девять минут преимущество команды укрепил Крис Крайдер.

На 33-й минуте встречи Кевин Фиала отыграл одну шайбу, а еще через минуту Матс Цуккарелло сравнял счет. Ему ассистировал российский форвард Кирилл Капризов.

На 42-й минуте точку в матче поставил Фредерик Годро. Он же на 23-й минуте не смог реализовать буллит.

Дмитрий Куликов не набрал ни одного очка. Артемий Панарин заработал коэффициент полезности «-1». Игорь Шестеркин совершил 31 сейв.