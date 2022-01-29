В Далласе (США) завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ней «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали гости со счетом 5:0.

Счет в матче на 2-й минуте открыл Том Уилсон. Ассистировал ему российский форвард Евгений Кузнецов. Через пять минут Джон Карлсон удвоил преимущество гостей. Снова голевую передачу отдал Кузнецов.

На 13-й минуте встречи Тревор ван Римсдайк забил еще один гол. На 33-й минуте матча Коннор Макмайл забросил четвертую шайбу. Точку в матче поставил Никлас Бемстрем на 37-й минуте. Голевую передачу на свой счет записал россиянин Дмитрий Орлов.

Российские форварды Александр Овечкин и Денис Гурьянов не смогли набрать очков.