Украинский специалист Андрей Шевченко не стал главным тренером сборной Польши. Переговоры Польского футбольного союза с ним не увенчались успехом. Przeglad Sportowy раскрыла подробности решения.

По информации источника, стороны не смогли договориться из-за того, что у Шевченко есть действующий контракт с «Дженоа».

Однако это не единственная причина, по которой Шевченко не поехал работать в Варшаву. Дебютный матч специалиста пришелся бы на встречу со сборной России. Ставки на эту игру большие. Шевченко – русскоговорящий, к тому же, он находится в хороших отношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Поэтому кандидатура Шевченко пришлась не по душе высокопоставленным лицам Польши.

24 марта сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира в Катаре.