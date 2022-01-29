На чемпионате Европы по мини-футболу стали известны первые четвертьфинальные пары. В матче третьего тура в группе сборная Украины уступила Португалии со счетом 0:1 и заняла второе место в турнирной таблице.

В четвертьфинале чемпионата Европы Украина встретится с Казахстаном. Победитель этого противостояния сыграет с победителем пары с участием сборной России. То есть, на чемпионате Европы россияне могут сыграть с украинцами.

Сборная России досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал с первого места в группе. Национальная команда разгромила Словакию со счетом 7:1 и обыграла Хорватию (0:4).

Сегодня, 29 января, в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы россияне сыграют с национальной командой Польши.