На Открытом чемпионате Австралии завтра, 30 января, пройдут финальные матчи турнира в женском парном и мужском одиночном разрядах.

В финале соревнований женских пар встретятся Барбора Крейчикова/Катержина Синякова из Чехии и Анна Данилина/Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Они начнут матч в 7:00 по мск.

В финале у мужчин встретятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и шестой номер мирового рейтинга из Испании Рафаэль Надаль. Поединок начнется в 11:30 по московскому времени

Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде – первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

В 2022 году Джокович не смог принять участие в турнире. У него появились проблемы с медотводом от вакцинации против коронавируса. Серба депортировали из Австралии.